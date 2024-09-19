الدولية للأسمدة والكيماويات تعلن الانتقال إلى سوق البورصة الرئيسي رسميا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات انتقالها من السوق بورصة النيل إلى سوق البورصة الرئيسي، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم مع بدء بدء فعاليات قرع الجرس لبدء التداول بالبورصة.

كانت لجنة قيد الأوراق المالية قررت تعديل قيد وإدراج أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات المقيدة، وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسى – سوق متوسط النشاط).



ويأتي ذلك بعد قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، تقديم مستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.



وتتضمنت المستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 45 مليون جنيه إلى 135 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه بإصدار عدد 45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، تمويلاً من توزيعات الأرباح بالقوائم المالية للشركة عن 2023.