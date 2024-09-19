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BBC

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:09 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 173.67 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 174.04 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

أسعار البيض سعر كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة اليبض الأحمر
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