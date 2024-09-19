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أسعار الدواجن تنخفض بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:07 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.69 جنيه، بتراجع 54 قرش، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 86.49 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.84 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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