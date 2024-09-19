سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-9-2024 بعد خفض الفائدة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-9-2024، في بداية التعاملات الصباحية، بعد ارتفاعه أمس الأربعاء، تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع 25 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس 19-9-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ سعره 3954 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ سعره 3460 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ سعره 2966 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ سعره 2307 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ سعره 1648 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 122978 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27680 جنيه.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي. (اضغط هنا)

يذكر أن البنك المركزي الأمريكي، أعلن أمس الأربعاء، في سادس اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال 2024 خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات ليتماشى مع التوقعات. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)