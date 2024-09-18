خبراء: قفزة متوقعة في سعر الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة

كتبت- أمنية عاصم:

توقع خبراء سوق الذهب تحدث إليهم "مصراوي" ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري بشكل تدريجي خلال الآونة المقبلة مدفوعة بارتفاعات أسعاره عالميًا لزيادة الطلب من المستثمرين بعد خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في سادس اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال 2024 خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات ليتماشى مع التوقعات.

قال رفيق عباس، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار يتسبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا وهو ما ينعكس على ارتفاع الذهب في مصر باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في تحديد سعره.

كان سعر الذهب قفز نحو 25 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم، بعد ارتفاعه عالميا تزامنامع قرار الفيدرالي.

وأضاف رفيق عباس أن سعر الذهب المحلي يتأثر بثلاث عوامل منها حجم العرض والطلب محليًا والذي لم يعد حاليا مؤثرا خاصة مع حل أزمة تدبير الدولار وسرعة تمويل الطلبات الاستيرادية أما العامل الثاني يتمثل في زيادة حجم المعروض من الذهب.

وأضاف أن العامل الثالث المؤثر في تحديد سعر الذهب يرتبط بسعر الدولار مقابل الجنيه؛ حيث يتم شرائه بالعملة الأجنبية.

وأوضح رفيق أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في استقرار سعر الصرف بما انعكس بالتباعية على أسعار الذهب وساهم في استقرارها خلال الآونة الماضية.

وتراجعت أسعار الفائدة على الدولار إلى 4.75% و5% من 5.25% و5.5% بعد قرار خفض الفيدرالي اليوم.

واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، مع رأي رفيق عباس، في أن سعر الذهب المحلي سيرتفع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لتأثره بالأسعار العالمية التي باتت في اتجاه صعودي في ظل زيادة الطلب من قِبل المستثمرين.

وأوضح أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يدفع المستثمرين نحو بيع الأوراق المالية النقدية واللجوء إلى شراء الذهب؛ باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين.

وعادة يؤدي خفض أسعار الفائدة على الدولار إلى إعادة المستثمرين توزيع محافظهم الاستثمارية إلى ملاذات أخرى ومن أهما الاستثمار في الذهب.