البترول تبحث مع مجموعة بتروناس الماليزية خططها الاستثمارية في مصر

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع تنكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروناس" الماليزية، موقف استثمارات المجموعة الحالية في مصر وخططها لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ولا سيما في مجال البحث والاستكشاف.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، تم استعراض استثمارات بتروناس الحالية في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال شراكتها الحالية في مجمع إدكو لإسالة الغاز، والفرص المتاحة لزيادة تلك الاستثمارات خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر "غازتك 2024" بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بحضور المهندس ياسين محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ومحمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وخلال اللقاء قال بدوي، "تم بحث موقف مشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشر لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بحقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط التي تشارك فيها بتروناس مع شركة شل العالمية المشغل الرئيسي حيث من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة العاشر قبل نهاية العام الجاري، بينما من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة الحادية عشر خلال الربع الثاني من 2025"

وأكدت الشركة التزامها بالعمل على تنفيذ المشروعين وفقاً للبرنامج الزمني المخطط.

وحث الوزير شركة بتروناس على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للدخول كمشغل في عدد من المناطق من خلال التنسيق مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وأكد تقديم كافة أوجه الدعم لأنشطة بتروناس، والعمل على تذليل الصعوبات والتحديات لزيادة صادراتها من الغاز من محطة إدكو لإسالة الغاز.