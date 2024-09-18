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BBC

وزير البترول: نسعى إلى تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية بهدف زيادة الاستثمارات

05:06 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المهندس كريم بدوي

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كتب- أحمد والي:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يعتزم تذليل العقبات والتحديات التي تواجه بعض الشركات الأجنبية في مصر بهدف زيادة الاستثمارات، في ظل هدف برنامج الحكومة الجديدة، المتمثل في "بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات".

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "جازتك" الدولي بمدينة هيوستن الأمريكية، وترأسه جلسة نقاش بعنوان "صياغة مستقبل عملي وواقعي للطاقة في مصر"، بالتعاون مع منصة "إيجبس"، بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة، وقادة شركات الطاقة العالمية وممثلي المنظمات الدولية.

تناولت المائدة المستديرة مناقشة محاور مختلفة، من أهمها خطة قطاع البترول قصيرة الأمد، وضمان تأمين إمدادات الطاقة المطلوبة، وكذلك الخطة المستقبلية المتعلقة بتسريع الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للقطاع.

كما تناولت المناقشات مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وكيفية تحقيق التحول الطاقي الآمن، مع ضمان توافر الطاقة لجميع الشعوب، كما استعرض "بدوي" مجهودات الحكومة المصرية، وبالأخص قطاع البترول في هذا المجال.

وشارك من جانب قطاع البترول المصري المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومحمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وشهدت المائدة تأكيد المشاركين أهمية العمل على دفع سبل جذب الاستثمارات، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي، سعيا لتأمين المزيد من الإمدادات، والعمل على دفع التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيات الحديثة، التي تعود بنتائج إيجابية بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، وتؤدي لمزيد من الكفاءة في الأنشطة، لتحقيق أمن الإمدادات.

المهندس كريم بدوي وزير البترول الشركات الأجنبية الاستثمارات
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