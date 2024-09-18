تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3952 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3952 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3458 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2964 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27.664 ألف جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.