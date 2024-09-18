خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والحديد وقفزة في سعر الذهب

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الزيت واللحوم والدواجن والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، سعر الذهب يقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

قفزة في سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

تراجع الزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

ارتفاع البصل وتراجع الفلفل.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)