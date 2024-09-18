القلعة للاستثمارات المالية تضاعف أرباحها لتصل لـ 9.1 مليار جنيه خلال 3 أشهر

كتبت– أمنية عاصم:

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية زيادة صافي أرباحها بنسبة 106% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 9.1 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق القوائم المالية المجمعة للشركة المنشورة على البورصة اليوم.

وأوضح الإفصاح، أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 45% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 37.6 مليار جنيه مقابل نحو 25.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 45% جاء بفضل الأداء القوي للشركة المصرية للتكرير ومعظم الشركات التابعة.

ووفق بيان للشركة اليوم، أوضح هيكل أنه في إطار حرص المجموعة على تقليص ديونها؛ عكفت الإدارة منذ 2023 وحتى منتصف 2024 على خفض الديون الرئيسية للشركة عبر توقيع عدد من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة.

وتوصلت الشركة إلى اتفاقية مع 4 البنوك المصرية المُقرضة لتسوية إجمالي الديون المستحقة على الشركة لصالح هذه البنوك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية وإعادة جدولة إجمالي الديون المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي على عشر سنوات.

وأضاف هيكل أن الشركات التابعة للقلعة تمكنت من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة فائقة، وهو ما ظهر في تسجيلها إيرادات قوية خلال الربع الأول من عام 2024، باستثناء شركة واحدة فقط.

وأشار هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إلى إتمام القلعة عددا من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون، منها اتفاقيات التسوية مع شركة FHI التي انعكست إيجابًا على نتائج الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة مع البنوك المصرية وشراء الديون المستحقة على القلعة للجهات الدائنة الخارجية المتوقع تأثيرها الإيجابي على نتائج القلعة خلال الفترات القادمة.

وأضاف أن المردود الإيجابي لاتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة المذكورة لا يقتصر فقط على الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها، وإنما يمتد إلى تعزيز المركز المالي للقلعة على المدى الطويل من خلال دورها في خفض إجمالي الديون وتقليص المخاطر.