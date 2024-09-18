قبل خفض الفيدرالي للفائدة.. أسعار النفط تتراجع بعد جلستين من المكاسب

وكالات- أحمد والي:

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد جلستين من المكاسب بعد أن كشف تقرير للصناعة زيادة مخزونات الوقود الخام في الولايات المتحدة، مما قلل من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والحد من التأثير المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفق ما نقلته رويترز.

ووفق رويترز، قالت مصادر في السوق، أمس الثلاثاء، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر أيلول، كما زادت مخزونات البنزين والمقطرات.

وانخفضت -صباح الأربعاء- العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.7 %إلى 73.16 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 46 سنتا أو 0.7 % إلى 70.73 دولار.

ووفق رويترز، قال أولي هانسن، من ساكسو بنك "تراجعت أسعار النفط الخام بعد أن ساعدت زيادة أسبوعية في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي، في تعويض التوترات المستمرة في الشرق الأوسط".

وسجل برنت تعافيا منذ هبوطه إلى دون 70 دولارا للبرميل في العاشر من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وأضاف أن الخام يواجه مقاومة عند نحو 75 دولارا بسبب ضعف هوامش مصافي التكرير العالمية وهو ما يشير إلى ضعف الطلب.

من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات اليوم، في اجتماع لجنة السوق المفتوح الفيدرالية اليوم.

وتوقع خبراء السوق أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة اليوم بين 0.25% و0.5% بعد أن رفعها 5.25% على الدولار خلال آخر عامين ونصف مسجلة 5.25% و5.5%.