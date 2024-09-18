قفزة في سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 15 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2310 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2970 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3465 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27.720 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2572 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بارتفاع بنسبة 0.12% مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: سعر الذهب