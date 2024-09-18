وزير الصناعة يبحث مع وزير التجارة المجري سبل التعاون المشترك

كتبت- دينا خالد:

استقبل كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل.

وتباحث الجانبان، حول معدلات توريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف البيان، أن إجمالي ما تم توريده من العربات إجمالي 977عربة ( 500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 درجة ثالثة مكيفة - 7 درجة ثالثة مكيفة بوفيه - 4 درجة أولى مكيفة - 6 درجة ثانية مكيفة ) وتم التأكيد على أن هذه الصفقة بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين.

وأوضح الوزير، أن مصر حريصة على قيام الجانب المجري بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وذلك بالشراكة مع الشركات المجرية.

وقال وزير الخارجية والتجارة المجري، إن الشركات المجرية تتطلع إلى التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وغيرها من المجالات.

وأكد الوزير، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر لتحويل مصر الى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك الاهتمام بتوطين غيرها من الصناعات بهدف تحويل مصر الى مركز إقليمي للصناعة.

وأشار الوزير، إلى أن مجالات التعاون في مجال الصناعة بين الجانبين تتجسد في التعاون في مجالات صناعة ( كابلات الفايبر ومستلزمات مصانع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح وطلمبات رفع المياه لري الأراضي الزراعية المستصلحة وبطاريات وإطارات السيارات الفايبر جلاس والأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والزجاج والسيليكون والصودا أش، والملابس الجاهزة والمركزات الغذائية، والأدوية وألبان الأطفال )

وأضاف الوزير، أن هناك العديد من الشركات الأوروبية تسعى حالياً لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كونه من الصناعات الواعدة، حيث يمكن للجانب المجري ضخ استثمارات في هذا المجال وغيرها من مجالات التعاون المشترك والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والتي تشمل العمالة الفنية المدربة والسوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل التصدير للأسواق الخارجية.

كما أكد وزير الخارجية والتجارة المجري أنه سيبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة المجري القيام بزيارة مصر قريباً للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

