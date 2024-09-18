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تراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:45 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار سمك المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري الصغير في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 86 و 90 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 جنيها و200 جنيه، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 420 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 380 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 160 جنيها.

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