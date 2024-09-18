ارتفاع البصل وتراجع الفلفل.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض والأحمر والباذنجان البلدي والخيار الصوب والعنب الرومي الأحمر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي وعنب الكرمسن، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12 و22 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 10 و20 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البصل الأحمر: سجل 5 جنيهات و 11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية : تتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و 14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الخيار البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح السعر بين 20 و 35 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

عنب كرمسن: يتراوح بين 25 و35 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

مانجو بلدي: تتراوح بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: يتراوح بين 15 و19 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.