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تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:39 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات البوابة، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40518.66 جنيه، بتراجع 568.96 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41965.43 جنيه، بتراجع 557.63 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2779.21 جنيه، بتراجع 18.71 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء
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