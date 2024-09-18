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تراجع أسعار البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:15 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم؛

تراجعت وتيرة أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 172.39 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 172.9 جنيه، بتراجع 96 قرشا.

تراجع أسعار البيض سعر كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر
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