إعلان

BBC

تراجع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:13 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال التعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.23 جنيه، بتراجع 15 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 85.93 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.43 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الحية متوسط سعر كيلو الدواجن أسعار الدواجن البيضاء أسعار الدواجن البلدي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع أسعار البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

50 جنيها.. زيادة جديدة فى سعر بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري (خاص)
تغطية خاصة | تفجيرات البيجر.. أكبر هجوم سيبراني إسرائيلي على لبنان
بسبب الغياب.. وزير التعليم يكشف عن تعديل قانوني مرتقب بشأن الشهادة الإعدادية والثانوية