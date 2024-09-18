إعلان

BBC

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-9-2024 مع بداية التعاملات

05:33 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-9-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد ما انخفض سعره خلال نهاية التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء 17-9-2024، هبط الجرام 15 جنيها، عند مستواه بمنتصف تعاملات أمس الثلاثاء.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3943 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3450 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2957 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2300 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1643 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 122623 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27600 جنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2572 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات المسائية، بتراجع بنسبة 0.38%، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب مع بداية التعاملات سعر الذهب في الصاغة أخر أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب اليوم الاربعاء سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب الآن أخر أسعار الذهب الآن الذهب الذهب اليوم الذهب اليوم الأربعاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

50 جنيها.. زيادة جديدة فى سعر بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري (خاص)
تغطية خاصة | تفجيرات البيجر.. أكبر هجوم سيبراني إسرائيلي على لبنان
بسبب الغياب.. وزير التعليم يكشف عن تعديل قانوني مرتقب بشأن الشهادة الإعدادية والثانوية