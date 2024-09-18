كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-9-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد ما انخفض سعره خلال نهاية التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء 17-9-2024، هبط الجرام 15 جنيها، عند مستواه بمنتصف تعاملات أمس الثلاثاء.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3943 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3450 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2957 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2300 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1643 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 122623 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27600 جنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2572 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات المسائية، بتراجع بنسبة 0.38%، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب