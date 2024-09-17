سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- أحمد والي:
تراجع سعر الدولار بين قرش و 8 قروش، مع نهاية اليوم الثلاثاء في 9 بنوك، بينما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع
بنك البركة: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع
بنك قناة السويس: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.36 جنيه بتراجع 8 قروش للشراء، و48.46 جنيه بتراجع 6 قروش للبيع.
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