قفزة في أسعار الأرز الأبيض رغم موسم الحصاد وتوقعات بارتفاعات جديدة

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض بالأسواق، سجل سعر الكيلو بين 31 إلى 36 جنيها مقابل بين 26 إلى 30 جنيها، بارتفاع بنحو 4 أو 5 جنيهات خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بمستوياتها في نهاية اغسطس الماضي، رغم بداية موسم حصاد المحصول الجديد، وفقا لقول مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وأرجع الوليلي، ارتفاع الأسعار، إلى العرض والطلب، نظرا لأن هناك طلب كبير هذه الفترة على الأرز من قبل فئة المخزنين.

وتوقع الوليلي، أنه سيكون هناك ارتفاع في أسعار الأرز الموسم المقبل، نظرا لزيادة الطلب وخصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوليلي، أن اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، المعنية بتحديد مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية ستستمر بنفس خطة الانتاج التي يتم العمل بها منذ سنوات دون أي تغيير في النظام.

وأشار الوليلي، إلى أن المساحات المقرر زرعها أرز الموسم المقبل تقدر بنحو 729 ألف فدان بطاقة إنتاجية نحو 3 مليون و 700 ألف طن إلى 4 مليون طن أرز أبيض.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر، وخاصة بمحافظات الدلتا والوجه البحري، في شهر مايو من كل عام، فيما يكون حصاد المحصول من منتصف أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر.

ويقدر معدل استهلاك المصريين من الأرز الأبيض من 3 مليون و300 ألف إلى 3 مليون و 600 ألف طن في السنة، أي بمعدل استهلاك حوالي 30 طن سنويا للفرد الواحد، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي كافي تماما مما لا يبقي أمل لإستيراد الأرز من خارج مصر.

وقال الوليلي، إن هناك فائض من إنتاج الأرز الأبيض العام الماضي، يقدر بحوالي 500 ألف طن شعير مما يعادل 300 ألف طن أرز أبيض.

وبلغت المساحة الفعلية التي تمّت زراعتها بالأرز خلال الموسم الحالي 1.6 مليون فدان، مخالفةً بذلك سقف المساحة المحدد عند 1.1 مليون فدان، وذلك في 9 محافظات هي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، بحسب بلومبرج.