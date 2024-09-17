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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والحديد وارتفاع الأرز والذهب يستقر

02:48 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الزيت والسكر والبيض والدواجن والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الأرز والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات؟

انخفاض الزيت والسكر وارتفاع الأرز والجبن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

380 جنيها للجمبري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

22 جنيها للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تنخفض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار انخفاض السكر الحديد ارتفاع الأرز
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