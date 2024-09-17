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وزير قطاع الأعمال يتابع أداء شركات "القابضة المعدنية" والفرص الاستثمارية

02:38 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

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كتبت- أمنية عاصم :

تابع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء الشهرية والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في شركات "القابضة المعدنية"، ومن بينها تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لتلبية احتياجات السوق المحلية ورفع الصادرات، ومحطة الطاقة الشمسية لإمداد المصنع بالطاقة النظيفة.

جاء ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لخطط العمل مع الشركات التابعة للوزارة، بحسب بيان مرسل من الوزارة اليوم.

وأضاف البيان، أنه تم استعراض خلال الإجتماع أيضًا بعض المنتجات الجديدة مثل "الفويل" وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وتأهيل العنابر والبنية التحتية والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.

واستكمل البيان، أنه تم التطرق إلى موقف مشروع المسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب وموعد التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية.

وأكد شيمي، أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، موجها بضرورة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى وزيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.

محمد شيمي القطاع الخاص مجمع الألومنيوم نجع حمادي الطاقة الشمسية
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