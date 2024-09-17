انخفاض أسعار السكر في الأسواق.. تجار ومصنعون يكشفون الأسباب

كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار السكر انخفضت في الأسواق حيث انخفض سعر الطن لأقل من 30 ألف جنيه مقابل 31200 جنيه، بسوق الجملة قبل التعبئة.

وأضاف المنوفي، لمصراوي، أن سعر السكر للمستهلك في الأسواق يتراوح حاليًا ما بين 32 و35 جنيهًا للكيلو، مقابل 34 و37 جنيها للكيلو قبل التراجع، بانخفاض جنيهين.

واتفق معه حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، قائلا: إن هناك انخفاض في أسعار السكر، حيث تراجع سعر الطن حاليًا يتراوح ما بين 29 و30 ألف جنيه، مقابل 31 ألف جنيه قبل التراجع.

وأضاف فندي، أن السكر متاح بكميات كبيرة تلبي احتياجات الصناعة والأسواق المحلية على حد سواء، مما يضمن استقراره وتواجده.

وأشار المنوفي، إلى أن هذا التراجع في الأسعار يرجع بشكل رئيسي إلى تدخل الحكومة واستيرادها نحو مليون طن من السكر، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، مما ساهم في زيادة المعروض وتقليل الضغط على الأسعار.

وتابع المنوفي، أن معارض "أهلا مدارس"، التي تنظمها الحكومة لدعم الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي، تعرض السكر بأسعار مخفضة تصل إلى 27 جنيهًا للكيلو، مما يعزز من توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.