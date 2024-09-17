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أسعار الدواجن تنخفض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:33 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن تنخفض اليوم الثلاثاء بالأسواق

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.38 جنيه، بتراجع 2.58 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 85.03 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.18 جنيه بحد أقصى

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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