كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-9-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد تراجعه في نهاية التعاملات المسائية أمس الإثنين.

يذكر أن سعر الذهب أمس الاثنين في مصر، تراجع بنهاية التعاملات المسائية، إذ هبط الجرام 5 جنيهات، عند مستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3966 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3470 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2974 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2313 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1652 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 123334 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27760 جنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2581.17 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال نهاية التعاملات، بارتفاع بنسبة 0.13% مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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