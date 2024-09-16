خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن وانخفاض اللحوم والذهب

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار السكر والبيض والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار الأرز واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

عودة الذهب للارتفاع خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين

تراجع الأرز واللحوم وارتفاع السكر اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)