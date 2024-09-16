عودة الذهب للارتفاع خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 15 جنيها خلال منتصف التعاملات مقارنة مستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2320 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2983 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 3480 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 3977 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2584.93 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بارتفاع بنسبة 0.28 % مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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