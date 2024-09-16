4 خطوات لنقل خط المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم خلال 24 ساعة

كتب - علاء حجاج:

يواجه بعض العملاء بعض المشاكل في تغطية شبكة المحمول ببعض المناطق أو قد لا يشعرون بالرضا عن مشغل خدمات المحمول الخاص بهم، وهو ما يجعل العميل يقرر الانتقال لمشغل خدمة آخر.

في خطوات بسيطة وخلال 24 ساعة فقط يمكن لأي عميل الانتقال من مشغل محمول لاخر دون الحاجة للتخلي عن رقم هاتفه، وذلك وبحسب القواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووفقا للقواعد المحدثة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لانتقال العملاء من شركة لأخرى، يمكن إتمام عملية النقل خلال 24 ساعة، بشرط أن يكون مر على العميل 4 شهور على الأقل في الشركة المنتقل منها، وأن يكون مسددا لآخر فاتورة إذا كان عميل فاتورة.

وفي هذا التقرير، يرصد مصراوي الخطوات المطلوبة الانتقال من شركة محمول إلى أخرى بدون رسوم إضافية:

1- التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال إليها وملء طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط، وتقديم ما يثبت سداد آخر فاتورة إذا كان عميل فاتورة.

2- يسلم مركز خدمة العملاء الشريحة الجديدة للعملاء بعد الانتهاء من تقديم الطلب.

3- تصل للعميل رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

4- بعدها يستبدل العميل الشريحة الجديدة بالقديمة، وتكون عملية النقل قد تمت بذلك بالفعل.

في حال رفض الطلب توضح الشركة سبب الرفض، ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض والتقدم بطلب من جديد.