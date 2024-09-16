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ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

12:02 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

اسعار السمك

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع سعر السبيط والكاليماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 87 و 89 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 220 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 430 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 جنيه و 380 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 125 و 155 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي
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