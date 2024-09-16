ارتفاع الطماطم والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما تراجع سعر البصل الأبيض، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12 و22 جنيها، بارتفاع 7 قروش.

البطاطس: تتراوح بين 11 و19 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 و 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر: سجل 3 و 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و 7.5 جنيه، بارتفاع جنيه ونصف.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 13 و17 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 8 جنيهات و 14 جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح السعر بين 20 و 30 جنيها.

عنب كرمسن: بين 25 و40 جنيها.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 15 و 17 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الليمون البلدي: بين 4 و 9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.