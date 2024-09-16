مصر للالومنيوم توضح حقيقة تدشينها مصنع لإنتاج "الفويل" باستثمارات 100 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أنها تدرس جديا مع شركة Achenbach الألمانية لتوفير فرص الاستثمار والتمويل لمشروع إنتاج رقائق الألومنيوم ( الفويل) بتكلفة استثمارية تقديرية تصل لـ 100 مليون دولار.

وبحسب بيان، أرسلته الشركة للبورصة اليوم، أنها مازلت في إطار المناقشات الجادة مع شركة Achenbach الألمانية حتى الآن.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1997.

وهي شركة متخصصة في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي. ويعد مصنع الشركة في صعيد مصر أكبر مصنع ألومنيوم في العالم العربي بطاقة إنتاجية أكثر من 320 طن سنويًا.