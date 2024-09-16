إعلان

BBC

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:46 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الاثنين بالأسواق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 103.96 جنيه، بزيادة 2.76 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 87.27 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.64 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مجلس الوزراء أسعار الدواجن البلدي أسعار الدواجن البيضاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب.. والحملة تكشف مصير الرئيس السابق