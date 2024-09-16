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بعد قفزة كبيرة في أسعار الخضروات.. توقعات بانخفاضها في هذا الموعد

10:22 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- دينا خالد:

توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن تبدأ أسعار الخضروات كالطماطم والبطاطس وغيرهم من المحاصيل الورقية بالانخفاض بنهاية أكتوبر المقبل تزامنا مع بدء ظهور إنتاج العروة االشتوية.

وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعات كبيرة منذ أغسطس الماضي، حيث ترواحت أسعار الطماطم في الأسواق بين 20 و25 جنيها، والبطاطس بين 15 و 25 جنيها، باختلاف الأنواع، بحسب النجيب.

وأرجع النجيب زيادة أسعار الخضروات إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض، كما تزامن هذا مع فاصل العروات وبداية العروة الشتوية والتي يكون الإنتاج فيها قليل.

وأشار النجيب، إلى أن سوق الخضروات يعاني من نقص شديد في الخضروات الورقية لأنها سهلة التلف والتأثر بدرجات الحرارة.

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