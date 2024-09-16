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سعر الذهب اليوم الإثنين 16-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية

04:39 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب اليوم الإثنين 16-9-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعدما استقر سعره بنهاية تعاملات أمس الأحد.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات أمس الأحد، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة خلال منتصف تعاملات أمس.

"مصراوي" ينشر آخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ الإثنين 16 سبتمبر وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ سعره 3960 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ سعره 3465 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ سعره 2970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ سعره 2310 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ سعره 1650 جنيها.

- سعر وقية الذهب 123156 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب27720 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2567 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.77% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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