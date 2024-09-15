شعبة الدواجن: إقبال ضعيف على البط في موسم المولد النبوي

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء "البط" بمناسبة المولد النبوي ضعيف هذا العام، على عكس ما جرت العادة.

وأرجع السيد، تراجع الإقبال، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، التي تجعلهم يرتبون أولوياتهم عند الشراء وخاصة مع تزامن المولد النبوي وموسم بدء الدراسة.

وتراوح سعر كيلو البط بين 100 و110 جنيها باختلاف النوع، ويتراوح وزن البطة الواحدة بين 3 و 5 كيلوات، بحسب السيد.

وتتنوع أصناف البط الموجودة في مصر، بين البلدي الأغلى سعرا والمسكوفي والبكيني وهو ما يعرف بالبط الأبيض وهو الأرخص سعرا والأكثر انتشارا، أما البط المولار فهو فصيلة فرنسية يتم استيراد سلالتها من الخارج وهي الأقل انتشارا وتتميز بلحمها الأحمر، بحسب السيد.

وأشار السيد، إلى أن أسعار البط مستقرة في الأسواق بسبب استقرار أسعار الأعلاف وتوافرها.