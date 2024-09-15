جولة لمصراوي.. 30% زيادة في أسعار حلوى المولد النبوي هذا العام وزحام في باب البحر

تصوير: دينا كرم

كتب- أحمد والي ودينا كرم:

شهدت أسعار حلوى المولد هذا العام زيادة ملحوظة في الأسعار، وأرجع تجار تحدث معهم مصراوي، هذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار السكر والمكسرات، التي تعد من المكونات الرئيسية في صناعة حلوى المولد.

وقال أسامة محمد، أحد أصحاب محلات الحلوى، الذي التقاه مصراوي، إن أسعار حلوى المولد هذا العام تشهد زيادة مقارنة بأسعار العام الماضي في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.

وأرجع محمد، ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع المكونات الأساسية للحلوى كالسكر والعسل والمكسرات كالفول السوداني والسمسم واللوز والبندق وغيرهم، حيث أن أغلب هذة المكونات مستورده من الخارج.

وأوضح محمد، أن هذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي انعكس على سعر المنتج النهائي.

وأضاف محمد، أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل المصانع ونقل المنتجات، وبالتالي أًصبح طبيعي أن يكون هناك زيادة إضافية في الأسعار.

وأشار محمد، إلى أنه مع ارتفاع كافة أسعار السلع، أدى ذلك لارتفاع أجور العمال، وهو ما جعل الشركات غير قادرة على تحمل التكاليف بدون تمريرها إلى المستهلكين.

ويرى محمد، أن الطلب مرتفع على أنواع الحلوى التقليدية مثل السمسمية والحمصية والملبن، أما الأنواع الفاخرة فالأقبال عليها ضعيف، نظرا لارتفاع أسعارها.

واتفق معه، محمد سعيد، أحد البائعين، الذي التقاه مصراوي في شارع باب البحر، الشارع الأشهر لبيع حلوى المولد، أن الأسعار هذا العام مرتفعة بنسبة تتراوح بين 20 و30% باختلاف الأنواع سواء فاخرة أم عادية.

وأضاف سعيد، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن تجار باب البحر يوفرون كل الأنواع بأسعار معقولة لأنهم منفذ لبيع الجملة فأغلب المحلات لها مصانعها الخاصة.

وأشار سعيد، أن المحلات تقدم عروضا متمثله في بيع علب جاهزة بها عدة أصناف بأسعار متفاوتة ليصبح إجمالي سعر العبوة في متناول المواطنين.

وتبدأ أسعار العلب الجاهزة في شارع باب البحر، من 160 جنيهاً وتصل إلى 350 جنيهاً، حسب الأنواع والمكونات هذه العروض تتيح للمستهلكين اختيار العلب التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، وتوفر لهم تنوعاً في الخيارات.

ويرى سعيد، أن الإقبال على شارع باب البحر كبيرا هذا العام، حيث اعتبره المواطنين بديلا عن المحلات الشهيرة التي شهدت ارتفاعات كبيرة هذا العام.

وقالت مريم، إحدى الزبائن، وهي سيدة في عمر الـ 30، أن الأسعار أصبحت مرتفعة للغاية، مما دفعها لشراء عبوة صغيرة، تكفي أفراد أسرتها حتى لا تقطع عنهم هذة العادة.

واتفق معها، ابراهيم، وهو رب أسرة في عمر ال 50 عاما، أنه اضطر هذا العام لشراء كميات أقل من المعتاد بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، رغم أنها جزءا من عاداتنا في هذه المناسبة إلا أنه يجب أن نستغنى عن بعضها لأن هناك أولويات عنها.

وبحسب جولة مصراوي، سجل سعر كيلو السمسمية والسودانية نحو 115 جنيهاً للكيلو، والهريسة سوداني نحو 115 جنيهاً للكيلو، وملبن سوداني وملبن زبيب نحو 115 جنيهاً للكيلو، وجيلي فواكه ونوجا اكسترا نحو 115 جنيهاً للكيلو، وقرص الفسدقية نحو 65 جنيها، وقرص البندقية 45 جنيهاً، وقرص الفولية نحو 145 جنيهاً للكيلو، وشكلمة نحو 145 جنيهاً للكيلو، وملبن حبل عين جمل نحو 260 جنيهاً للكيلو.

يمكن شراء حلاوة المولد من المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من محلات الحلوى حيث جاء سعر علبة الحلوى السادة وزن كيلو بـ 115 جنيها، وسعر علبة الحلوى السادة وزن 3 كيلو بـ 485 جنيها، وسعر علبة الحلوى السادة وزن 5 كيلو بـ 825 جنيها.