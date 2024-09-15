شوكولاتة جزائرية "تغزو" فرنسا.. وحكومة باريس تتصدى لها

القاهرة- وكالات:

اجتاحت "شوكولاتة المرجان" الجزائرية الأسواق الفرنسية وشغلت العديد من وسائل الإعلام في فرنسا، وراجت على حسابات العديد من الناشطين على مواقع التواصل.

وطرأ تطور مفاجئ على هذا المنتج من الإشادة بنوعيته في أوروبا، إلى صراعٍ اقتصادي أدى إلى تجميد استيراده من قبل فرنسا استنادا إلى مادة وردت في المعاهدات التجارية.

فبعد أن راج في الأسواق الأوروبية، ولاقى طلبا كبيرا عليه، وإشادة من قبل أوروبيين عبر فيديوهات كثيرة، انقلب الأمر رأسا على عقب وبدأ أطراف فرنسية تهاجمه.

ويعود السبب، بحسب ما نقلته "العربية"، إلى المادة 20 في الفقرة الثالثة من اللائحة رقم 2202/2292 للاتحاد الأوروبي، التي تنص على منع الحليب ومشتقاته من الدخول إلى دول الاتحاد إلاّ بعد اتفاق، حتى يتم إدراج البلد في القائمة المسموحة.

كما تنص ذات المادة، على أنَّ "منتجات الألبان في أوروبا تخضع للمراقبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ويتم تطبيق متطلبات صحة الحيوانات في كلّ مرحلة من مراحل إنتاج ومعالجة وتوزيع منتجات الألبان، وهذا ما يحول، دون دخول الحليب ومنتجات الحليب، التي قد تحمل أمراضاً معدية تشكل خطراً على الماشية أو البشر، إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وعلى ضوء هذه المادة، قررت السلطات الفرنسية منع شحنة من "شوكولاتة المرجان" من دخول السوق الأوروبية.