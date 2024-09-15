شعبة الخضروات تبرر ارتفاع الأسعار: الحر أتلف المحاصيل

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار جميع الخضروات تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق نتيجة لقلة المعروض من المحاصيل الزراعية.

وأضاف النجيب، أن أغلب المحاصيل تضررت نتيجه ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى ضعف قدرتها الإنتاجية.

وأشار النجيب، أن أبرز المحاصيل التي تضررت الطماطم والبطاطس والبصل والخضروات الورقية كالبقدونس والسبت والكزبرة.

وبحسب النجيب، ترواحت أسعار الطماطم في الأسواق بين 20 و25 جنيها، والبطاطس بين 15 و 25 جنيها، باختلاف الأنواع.

وأشار النجيب، إلى أن سوق الخضروات يعاني من نقص شديد في الخضروات الورقية لأنها سهلة التلف والتأثر بدرجات الحرارة.

وتوقع النجيب، أن تعود الأسعار للانخفاض التدرجي مع عودة الطقس للانضباط وبدء موسم الشتاء وظهور إنتاج العروة الشتوية.