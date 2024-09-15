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حادث قطاري الزقازيق.. وزيرة التضامن تُعزي والدة الضحايا وترافقها لإنهاء تصاريح الدفن (صور)

01:20 ص الأحد 15 سبتمبر 2024
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كتبت_دينا خالد:

التقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدة ضحايا قطار حادث تصادم قطاري مدينة الزقازيق، خلال زيارتها المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تقديم واجب العزاء للسيدة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها، حيث كانت السيدة في حالة يرثي لها، فحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التعازي لها واصطحابها لإنهاء إجراءات تصاريح دفن الضحايا.

كما وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لوالدة الضحايا، فضلا عن مطالبة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتواجد مع السيدة لحين انتهاء كافة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات اللازمة.

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