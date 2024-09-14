وزيرة التضامن تزور مصابي حادث قطار الشرقية وتوجه بصرف تعويضات

كتبت_دينا خالد:

زارت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي مصابي حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، حيث اطمأنت علي المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار و كان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق.

واستمعت الوزيرة إلى المصابين وأسرهم للتعرف على احتياجاتهم، كما وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.

كما التقت مايا مرسي، مع متطوعي الهلال الأحمر المصري بالشرقية، مطالبتهم بالتواجد في المستشفي ومسساندة أسر المصابين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة التواجد في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية ، وكذلك فرق الهلال الأحمر لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.