كامل الوزير يفتتح محطة لإعادة الطاقة المهدرة لمصنع ''هايدلبرج'' للأسمنت

كتبت- دينا خالد:

افتتح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم السبت، يبلغ إجمالي استثمار المشروع 30 مليون دولار ويشمل: بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة؛ بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلاً من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

أوضح الوزير أن هذه الشركة قطاع خاص وأن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة والشركة لديها 4 مصانع.

وأضاف الوزير، أن نسبة العمالة المصرية بها تقدر بنحو 98% من إجمالي العمالة بالمصنع وتعتمد الشركة على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع.

وتبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 10 ملايين طن سنوياً من جميع أنواع الأسمنت، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير، أنه من المتوقع أن تنتج محطة استعادة الطاقة بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان 18 ميجا وات من الطاقة وهو ما يتم استخدامه بداخل مصنع الشركة وتستفيد الشركة من هذا المشروع المبتكر في تقليل استخدام الطاقة الكهربائية بما يعادل 40 ألف طن سنوياً.

وأشار الوزير إلى أنه يمكن إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستغلال المساحات الموجودة على جانبي القطار الكهربائي السريع بحلوان واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمصنع الشركة كأحدى مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد الوزير، على أن هناك تكامل بين كافة المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات البنية الأساسية، وأنه من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع يمكن نقل المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، بالإضافة إلى تصدير منتج المصنع من الأسمنت عبر الموانىء المصرية إلى الخارج.

وأشار الوزير، إلى حرص وزارة الصناعة على التزام الشركات والمصنعين وتوافقهم مع المعايير البيئية للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية، وذلك من خلال الإلتزام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة وفقاً لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها إحدى ركائز تحقيق الطفرة الصناعية.