كتب- علاء حجاج:

اتخذت الهيئة القومية للبريد كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل عملية صرف معاش تكافل وكرامة بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك تزامنا مع إجازة المولد النبوي الشريف والذي يصادف غدا الأحد 15 سبتمبر.

يحتفل المسلمون بمولد النبوي الشريف غدا الأحد، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء فإنه تقرر أن يكون يوم الأحد 15 سبتمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتعد الهيئة القومية للبريد واحدة من الجهات الخدمية التي يحتاج المواطنون خدماتها بشكل دائم، ولذلك قررت الهيئة تشغيل نحو 1500 مكتب بريد بمختلف أنحاء الجمهورية من إجمالي 4500 مكتب تابع للهيئة.

على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً؛ وذلك تسهيلًا على أرباب معاشات تكافل وكرامة وتأدية جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية، على أن يستأنف العمل بجميع مكاتب البريد والبالغ عددها أكثر من 4600 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية بالإضافة الى الاكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

مرفق عناوين مكاتب البريد المفتوحة خلال إجازة المولد النبوي الشريف: