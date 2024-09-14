إعلان

BBC

بعد قفزته بالأمس.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يتراجع ببداية التعاملات

10:04 ص السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات، وهبط الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2317 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2979 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2567 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع نسبتة 0.77% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تشييع جنازة ناهد رشدي من مسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة عصر اليوم
بالغة الخطورة.. أمريكا تهاجم بوتين بعد تصريحاته الأخيرة
انطلقت الآن.. بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للناجحين بالثانوية الدور الثاني 2024
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس السبت
بيان مدريد المشترك.. المطالبة بانسحاب إسرائيل من غزة ومحور فيلادلفيا