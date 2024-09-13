زيادة 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالتعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب قفز بقيمة 65 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 85 جنيها حتى الآن

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2327 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2991 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3490 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3989 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2583 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.97%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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