توقعات خفض الفائدة تدفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد بالسوق العالمي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد- بعد ارتفاعها بنسبة 2% تقريباً إلى أعلى مستوى على الإطلاق أمس الخميس، حيث واصل الدولار انخفاضاته قبل خفض سعر الفائدة المتوقع على نطاق واسع من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وبحسب بلومبرج، ارتفعت السبائك بما يصل إلى 0.4% إلى 2568.06 دولار للأونصة، اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

وقفز المعدن الأصفر، بشكل حاد في الجلسة السابقة بعد أن ارتفع اليورو مقابل الدولار مع قيام المستثمرين بتقليص رهاناتهم على أن البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض أسعار الفائدة أمس، سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وصعد المعدن النفيس بمقدار 25% تقريباً هذا العام، مدعوماً بالتفاؤل المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيركز على التيسير النقدي.

وساعدت عمليات الشراء القوية خارج البورصة، ومشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، على ارتفاع المعدن.