وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات تطبيق برنامج "ERP" في الشركات القابضة

كتبت - أمنية عاصم:

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من الضروري تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع "ERP" والمتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للانتهاء من تطبيق البرنامج والدورات التدريبية لاستخدامه بفاعلية وكفاءة.

وأضاف الشيمي، أن مشروع "ERP" سيعمل على تحقيق العائد المرجو في تطوير نظم العمل بالشركات وسرعة أداء الأنشطة اليومية وكفاءة العمليات وخفض التكاليف والمعالجة الفعالة للبيانات وتدفق المعلومات بسلاسة وتسهيل عملية التواصل بين الأقسام المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماعًا الوزير مع محمد سامي، المدير العام لشركة "SAP مصر" والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في عدد من الشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، بحسب بيان اليوم الجمعة.

ويشمل مشروع تطبيق "ERP" والذي يضم الشركات القابضة ال6 التابعة للوزارة، مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمبيعات والموارد البشرية والمخازن.