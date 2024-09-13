خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والحديد والذهب يواصل الصعود

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن بشكل طفيف اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الفول والجبن اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة بالأسواق

قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات