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BBC

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الجمعة 13 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 168.20 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 173.66 جنيه، بزيادة 5.04 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي مجلس الوزراء
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