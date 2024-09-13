قفز 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يواصل الارتفاع ببداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات، وزار الجرام بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2297 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2953 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3445 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3937 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2568 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، زاد بنسبة 0.40%، مقارنة بمستواه تعاملات أمس ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب